Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над двумя штатами

Член комитета по разведке палаты представителей США, Джош Готтхаймер, заявил, что Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности скрывают информацию об неопознанных дронах, которые в последние недели замечены в небе над Нью-Джерси и пригородами Нью-Йорка.