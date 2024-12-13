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Аргументы и Факты

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  • Алексей Наседкин
    Допустил... Этого едроса вообще никуда бы не допустил.Медведев допустил...
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Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над двумя штатами

Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над двумя штатами

Член комитета по разведке палаты представителей США, Джош Готтхаймер, заявил, что Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности скрывают информацию об неопознанных дронах, которые в последние недели замечены в небе над Нью-Джерси и пригородами Нью-Йорка.

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