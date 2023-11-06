Антонио Бандерас восхитился выступлением Фернандо Алонсо

Aston MartinГонщик заводской команды Aston Martin в Формуле 1 Фернандо Алонсо вырвал третье место на Гран При Бразилии на самом последнем круге гонки в острой борьбе с пилотом Red Bull мексиканцем Серхио Пересом.
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