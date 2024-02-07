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Закон и Порядок

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  • Severyanin
    Надо наказывать этих не в меру шустрых искателей выгоды. Пусть своё дерьмо продают в США. Или пусть сами жрут.Эквадор запросил ...
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Эквадор запросил срочную встречу в Москве по запрету ввоза бананов в Россию с представителями Россельхознадзора

Эквадор запросил срочную встречу в Москве по запрету ввоза бананов в Россию с представителями Россельхознадзора

В Эквадоре сильно взволновались после того, как Россия приостановила экспорт бананов из этой страны.

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Комментарии
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В
Воробей
Можно подумать, что подавляющее большинство людей не потребляют неорганическими все остальные овощи и фрукты! ))))
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2 час.
ч
чвсатпкьл
Этот запрет скорее всего имеет политическую подоплёку из-за недружественных действий в отношении России Эквадора. Так как эта страна была вовлечена политиками США в схему оказания военной помощи Украине. И не имеет значения здесь какие именно были выставлены претензии от Россельхознадзора. Путин прямо заявил что Россия не собирается сотрудничать со странами, которые проводят враждебную внешнюю политику в отношении РФ. После январского визита в Эквадоре делегации из США, возглавляемой специальным советником президента Джо Байдена по Северной и Южной Америке Кристофером Доддом и главой Южного командования США Лорой Ричардсон. В результате встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа американцы обещали поставить свою военную технику на 200 млн долларов. В результате взамен Эквадор через &quot;посредническую&quot; американскую схему может передать не братьям 18 советских РСЗО &quot;Град&quot; и пять вертолётов Ми-17. Теперь сопоставим прибыль, 200 млн долларов за поставки из США, а по данным изданий, Россия в прошлом году купила у Эквадора бананов почти на 700 млн долларов - больше, чем любая другая страна. Как всегда, здесь возникает хохляцкий вопрос. А нас то за що?🤣😂
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2 час.
Severyanin
Надо наказывать этих не в меру шустрых искателей выгоды. Пусть своё дерьмо продают в США. Или пусть сами жрут.
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33 сек.

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