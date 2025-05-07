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Мода и Шоу-бизнес

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Ксению Собчак высмеяли из-за внешнего вида: «После катафалка самое то»

Ксению Собчак высмеяли из-за внешнего вида: «После катафалка самое то»

Ксения Собчак похвасталась в соцсетях новым остромодным образом. Журналистка опубликовала фотографии, на которых предстала в сером костюме в полоску, состоящем из пиджака и юбки-миди, а также в светлой рубашке с острым воротником.

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