Ксению Собчак высмеяли из-за внешнего вида: «После катафалка самое то»

Ксения Собчак похвасталась в соцсетях новым остромодным образом. Журналистка опубликовала фотографии, на которых предстала в сером костюме в полоску, состоящем из пиджака и юбки-миди, а также в светлой рубашке с острым воротником.
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