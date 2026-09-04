Посольство ФРГ в России не подтверждает закрытие института Гете

Посольство Федеративной Республики Германия в России сообщило, что на данный момент не получало официальных сведений о закрытии института Гете в России.
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