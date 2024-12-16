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Начало 9-летнего цикла: ливанский предсказатель рассказал, чего ждать от 2025 года

Начало 9-летнего цикла: ливанский предсказатель рассказал, чего ждать от 2025 года

Начало 9-летнего цикла: ливанский предсказатель рассказал, чего ждать от 2025 года Алёна ЮрьеваЛиванский нумеролог и предсказатель Бруна утверждает, что 2025 год станет отправной точкой нового девятилетнего цикла, который принесет с собой эпоху духовности, единства, честности и любви.

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