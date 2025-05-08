Прогноз погоды на 9 Мая: о дожде и похолодании в Москве предупредил синоптик

В Москве в праздничный день 9 Мая максимальная температура воздуха не превысит +11°C. Об этом в четверг, 8 мая 2025 года, в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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