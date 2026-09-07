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Тульские новости

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В Тульской области за выходные мошенники украли почти 5 миллионов рублей

В Тульской области за выходные мошенники украли почти 5 миллионов рублей

Самое крупное мошенничество произошло в Новомосковске, где мужчина потерял 2,37 млн рублей, поверив в выгодное предложение о покупке автомобиля.

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