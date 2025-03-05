Уровень тестостерона: как он влияет на количество браков мужчины

Правда ли, что у холостяков тестостерон выше? И теряется ли мужская сила после вступления в брак? Не первый год ученые всего мира пытаются установить взаимосвязь между количеством естественного тестостерона в организме мужчины, его желанием обзаводиться семьей и количеством браков.