Станут первыми: учителям дадут право на квартиры без очереди

Совет Госдумы обратится к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением проработать механизм, по которому педагоги, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получать квартиры по договорам социального найма вне очереди.
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