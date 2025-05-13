Чтобы помнили: волонтеры РМК поздравили с Днем Победы более 3 000 ветеранов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая, ФедералПресс. В честь Дня Победы Благотворительный фонд РМК по традиции подготовил подарочные продуктовые наборы для ветеранов, тружеников тыла и детей войны, переживших Великую Отечественную войну.
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