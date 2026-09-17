БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Тупорылая политика»: в Верховной раде пришли в ужас от данных по бюджету Украины

«Тупорылая политика»: в Верховной раде пришли в ужас от данных по бюджету Украины

В Верховной ради пришли в ужас от данных по бюджету Украины Соцсети Глава комитета по бюджету украинского парламента сообщил, что очень скоро ЕС нужно будет закрывать 100% потребностей Украины, но есть ли у него деньги? Вооруженные силы России продолжают методично выносить всю железнодорожную инфраструктуру и технику Украины.

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