«Тупорылая политика»: в Верховной раде пришли в ужас от данных по бюджету Украины

В Верховной ради пришли в ужас от данных по бюджету Украины Соцсети Глава комитета по бюджету украинского парламента сообщил, что очень скоро ЕС нужно будет закрывать 100% потребностей Украины, но есть ли у него деньги? Вооруженные силы России продолжают методично выносить всю железнодорожную инфраструктуру и технику Украины.
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