Был такой Павел Груздев. Как он сам про себя говорил: «Зэк матерый и монах бывалый». Прошел лагеря. Блатные его раздели почти до нага и босым на морозе оставили, привязанным к дереву.
Протоиерей Андрей Ткачев: Ни на кого не обижайтесь. Просто имейте твердую веру
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Каждый - готовит себя - сам
Ответить
5 час.
Александр Павлов
Поэтому мы и не ищем такую работу, где плюют на других!
Ответить
5 час.
olga_fenina2003 Фенина
у меня был тяжёлый период. Была без работы, похоронила отца, перенесла две операции (вторая была неудачной, я долшо болела после неё) Пришла в церковь, недалеко от неё живу. За столом сидит священник. Тогда ввели "ресепшн" в храме. Я к нему, рассказала о своих проблемах. А он мне ответил, что если мне что-то не нравится, то я, по его словам, должна была поехать в Донбасс воевать (дело было зимой 2015 г). Это такая помощь? Такая поддержка? Знаете, но после такого, поневоле станешь атеистом. Тем более, что сразу после меня пришла "девушка с низкой социальной ответственностью", так он её и благословил и т.д.
Ответить
55 мин.
Свежие комментарии