Протоиерей Андрей Ткачев: Ни на кого не обижайтесь. Просто имейте твердую веру

olga_fenina2003 Фенина

у меня был тяжёлый период. Была без работы, похоронила отца, перенесла две операции (вторая была неудачной, я долшо болела после неё) Пришла в церковь, недалеко от неё живу. За столом сидит священник. Тогда ввели "ресепшн" в храме. Я к нему, рассказала о своих проблемах. А он мне ответил, что если мне что-то не нравится, то я, по его словам, должна была поехать в Донбасс воевать (дело было зимой 2015 г). Это такая помощь? Такая поддержка? Знаете, но после такого, поневоле станешь атеистом. Тем более, что сразу после меня пришла "девушка с низкой социальной ответственностью", так он её и благословил и т.д.