БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Волков
    Да поймите Вы Путин человек слова, обещал Ельцину не трогать память о нём и его семье, он и не может постуться своими...Неопровержимые до...
  • Харченко Александр
    А какой из Трампа политик, поясните пожалуйста, Трамп настоящий гопникВот такие теперь ...

Вот такие теперь в Европе дипломаты

Вот такие теперь в Европе дипломаты

КОШКИН Не успели ещё подзабыться пёрлы немецкой батутистки Бербок, занимающей по совместительству несколько лет пост главного дипломата Германии, как на европейской политической сцене появилась новая глава евродипломатии с не менее "крутыми" пёрлами - Каллас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да набирают придурков,спецслужбы им речи пишут,а &quot;говорщие головы&quot; озвучивают текст! Это не политики,а болваны! Меркель политикПутин,Трамп,остальные клоуны!
Ответить
15 час.
ХА
Харченко Александр
А какой из Трампа политик, поясните пожалуйста, Трамп настоящий гопник
Ответить
10 час.
наверх