КОШКИН Не успели ещё подзабыться пёрлы немецкой батутистки Бербок, занимающей по совместительству несколько лет пост главного дипломата Германии, как на европейской политической сцене появилась новая глава евродипломатии с не менее "крутыми" пёрлами - Каллас.
Вот такие теперь в Европе дипломаты
Комментарии
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Eduard
Да набирают придурков,спецслужбы им речи пишут,а "говорщие головы" озвучивают текст! Это не политики,а болваны! Меркель политикПутин,Трамп,остальные клоуны!
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15 час.
ХА
Харченко Александр
А какой из Трампа политик, поясните пожалуйста, Трамп настоящий гопник
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10 час.
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