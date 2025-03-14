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«Так ты рашистка?»: мультфильм для украинских детей вызвал шок и опасения

«Так ты рашистка?»: мультфильм для украинских детей вызвал шок и опасения

БлокнотРУ Ненавидеть русских и «сдавать» близких, если вдруг «подловили» на симпатии к языку, песням, книжкам – неважно в каком виде она проявилась – так воспитывают украинских детей.

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Комментарии
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А
Алексей
&quot;Поведение субъекта на 70% зависит от генетики, и лишь на 30% от воспитания&quot; (Волхв) А бандерлоги как были так и остались нацистами высшей марки и исправит их только новое воплощение в другой генетике.
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7 час.
ВераВерная
Поколение, которому на генетическом уровне с рождения вбили в мозг, что Россия - враг, которое уже взяло в руки оружие, и с лютой ненавистью готово убивать наших ребят, НЕИСПРАВИМО! Куда бы этих отморозков не определяли, как бы их не накачивали нашими понятиями и взглядами, как бы им не растолковывали нашу политику,  они, как волчата, будут тайно ждать момента, чтобы исподтишка укусить, а при возможности - порвать в клочья &quot;русню&quot;. 80 лет никто ничего там исправить не мог, с ВОВ как считались эти территории западенские бандеровскими, так они ими и остались, и с прошлого века тянется эта ненависть ко всему русскому. Предстоит наитяжелейшая задача - решать, что делать с западной украиной, а нам остаётся только ждать и верить в лучшее. Мы уже на нашу территорию запустили тысячи, а может и миллионы пропитанных ненавистью хохлов, с ними бы справиться...
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5 час.
Геннадий Сытник
Что я должен вспомнить, долбодятел? И хули ты гандон на моей странице делал? Свою открой, потом лазь , чамар.
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4 час.
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