«Так ты рашистка?»: мультфильм для украинских детей вызвал шок и опасения

ВераВерная

Поколение, которому на генетическом уровне с рождения вбили в мозг, что Россия - враг, которое уже взяло в руки оружие, и с лютой ненавистью готово убивать наших ребят, НЕИСПРАВИМО! Куда бы этих отморозков не определяли, как бы их не накачивали нашими понятиями и взглядами, как бы им не растолковывали нашу политику, они, как волчата, будут тайно ждать момента, чтобы исподтишка укусить, а при возможности - порвать в клочья "русню". 80 лет никто ничего там исправить не мог, с ВОВ как считались эти территории западенские бандеровскими, так они ими и остались, и с прошлого века тянется эта ненависть ко всему русскому. Предстоит наитяжелейшая задача - решать, что делать с западной украиной, а нам остаётся только ждать и верить в лучшее. Мы уже на нашу территорию запустили тысячи, а может и миллионы пропитанных ненавистью хохлов, с ними бы справиться...