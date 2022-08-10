www.techinsider Boeing вставит «Апачу» в хвост второй винт Американская армия регулярно выделяет значительные средства для модернизации своего вооружения, каждый производитель в отрасли спешит получить заказ и предложить более совершенную технику.
www.techinsider Boeing вставит «Апачу» в хвост второй винт Американская армия регулярно выделяет значительные средства для модернизации своего вооружения, каждый производитель в отрасли спешит получить заказ и предложить более совершенную технику.
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