Славянская доктрина

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Boeing вставит «Апачу» в хвост второй винт

Boeing вставит «Апачу» в хвост второй винт

www.techinsider   Boeing вставит «Апачу» в хвост второй винт Американская армия регулярно выделяет значительные средства для модернизации своего вооружения, каждый производитель в отрасли спешит получить заказ и предложить более совершенную технику.

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