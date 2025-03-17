Honda Civic от 460 000, Hyundai Elantra от 520 000, Mitsubishi Lancer от 540 000 и Volkswagen Passat от 990 000 руб. В России продадут машины должников

В Башкирии ожидается новая распродажа машин, на которую выставлено арестованное имущество должников. В этот раз продадут: Chery Tiggo 8 Pro 2022 года, стартовая цена: 1 843 904 рубля; Kia Rio 2014 года, стартовая цена: 812 454 рубля; Lada (ВАЗ) «Богдан» 2012 года, стартовая цена: 125 800 рублей; Hyundai Elantra 2006 года, стартовая цена: 520 000 рублей; Renault Logan 2011 года, стартовая цена: 370 000 рублей; Skoda Rapid 2016 года, стартовая цена: 840 000 рублей; Lada (ВАЗ) Granta 2019 года, стартовая цена: 670 000 рублей; Mitsubishi Lancer 2.