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Грандиозное сражение: Россия бросила войска на Харьков — и он скоро падет

Грандиозное сражение: Россия бросила войска на Харьков — и он скоро падет

Ряд западных источников сообщили, что Вооруженные силы России перебросили крупный контингент численностью порядка 50 тысяч человек из Курской области в Харьковскую, где разворачивались ожесточенные боевые действий на протяжении большей части российско-украинского конфликта.

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