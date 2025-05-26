Ряд западных источников сообщили, что Вооруженные силы России перебросили крупный контингент численностью порядка 50 тысяч человек из Курской области в Харьковскую, где разворачивались ожесточенные боевые действий на протяжении большей части российско-украинского конфликта.
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