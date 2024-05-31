Гендиректор НМГ подчеркнула важность общения с молодым поколением на одном языке

Национальная Медиа Группа (НМГ) положила основу развития индустрии социально-преобразующей информации, на что указала генеральный директор НМГ Светлана Баланова после завершения Национальной интернет-премии Института развития интернета (ИРИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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