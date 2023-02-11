Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Экс-глава академии «Локо» о том, почему подписали Дзюбу: «Глушенков разочаровал Галактионова»

Владимир Кузьмичев высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив». – Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно — когда трансферное окно только открылось.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх