Popcaketv

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Врачи обнародовали диагноз Евгения Семененко, который жестко упал на льду

Врачи обнародовали диагноз Евгения Семененко, который жестко упал на льду

Вчера юный фигурист Евгений Семененко сильно ударился головой об лед. Парень принимал участие в шоу «Союз Чемпионов» Евгения Плющенко, но не смог удержаться на ногах.

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