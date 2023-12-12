Анчелотти о 3:2 с «Унионом»: «Странная игра. «Реал» контролировал ее 40 минут, а потом безумные две минуты все усложнили»

«Странная игра. Мы хорошо ее контролировали на протяжении 40 минут, но потом безумные две минуты все для нас усложнили.
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