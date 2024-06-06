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Экономист Шедько предложил изобразить Гагарина на новой памятной банкноте ЦБ

Экономист Шедько предложил изобразить Гагарина на новой памятной банкноте ЦБ

На новой памятной банкноте ЦБ следовало бы изобразить крупные культурные объекты - например, собор Василия Блаженного, Эрмитаж, исторические города Золотого кольца, города регионов, вошедших в состав России в ходе СВО.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Гагарина это хорошая идея, только не перепутайте с Гагариной на эстраде!
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