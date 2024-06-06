Экономист Шедько предложил изобразить Гагарина на новой памятной банкноте ЦБ

На новой памятной банкноте ЦБ следовало бы изобразить крупные культурные объекты - например, собор Василия Блаженного, Эрмитаж, исторические города Золотого кольца, города регионов, вошедших в состав России в ходе СВО.
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