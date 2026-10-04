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Владимирские новости

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ФНЛ перенесла матч «Торпедо» Владимир — «Спартак-2» на 15 октября

ФНЛ перенесла матч «Торпедо» Владимир — «Спартак-2» на 15 октября

Матч «Торпедо» (Владимир) — «Спартак-2» (Москва) состоится 15 октября. Всего команде из Владимира предстоит провести ещё пять игр до конца сезона.

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