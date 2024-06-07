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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Самара» объявила об уходе из команды Николы Ребича

Разыгрывающий (29 лет, 188 см) покидает самарский клуб по истечении срока действия контракта. Никола провел за «Самару» один сезон, сыграв в 43 матчах Единой лиги ВТБ.

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