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  • Александр Попов
    Одесситы МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Атака по сборищу ...
  • Любовь Кузьмина
    Лихо! Если конечно это правда, но лучше убавить, чем прибавить.А так писали про Селидово, мол там побило "Искандером"...И пришел ОДАБ
  • Сергей Елисеев
    Какая хорошая бомбочка, и наши пилоты штурмовых бомбардировщиков.И пришел ОДАБ

Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

ПОЧЕМУ В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕТ ПАМЯТНИКА БОНДАРЕВУ?Сегодня — сто лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева — выдающегося русского писателя, фронтовика и общественного деятеля— Человек большой внутренней силы, честности и чести.

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