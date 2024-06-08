9 июня православные христиане чтут память 7 великомучеников

9 июня православные христиане чтут память семи святых великомучеников. Издание dosuga.netрассказывает о значимых событиях в их жизни, запретах на этот день, а также народных традициях и поверьях, связанных с праздником.
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