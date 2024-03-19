TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sema
    Интересная статья. Приятно, что есть такие люди, которые следят за своим здоровьем и телом. В статье говорится, что н...10 человек, обман...
  • Бендер Задунайский
    В Ан - 24 таких мест валом-навалом . 🤫😜В самолетах есть ...
  • Ольга Кожемякина
    Не догадывались? Было бы смешно, если бы не предусматривалось бы место отдыха экипажа самолета.В самолетах есть ...

На Марсе найден вулкан высотой 9 километров: открытие сделали в Институте поисков внеземных цивилизаций

На Марсе найден вулкан высотой 9 километров: открытие сделали в Институте поисков внеземных цивилизаций

В экваториальной зоне Марса обнаружен новый гигантский вулкан. Объект высотой 9 километров получил название Ноктис — внимание к открытию привлекло то, что его сделали ученые международного Института поиска внеземного разума (SETI).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
Искали разум,нашли вулкан😁😁😁
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх