На Марсе найден вулкан высотой 9 километров: открытие сделали в Институте поисков внеземных цивилизаций

В экваториальной зоне Марса обнаружен новый гигантский вулкан. Объект высотой 9 километров получил название Ноктис — внимание к открытию привлекло то, что его сделали ученые международного Института поиска внеземного разума (SETI).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии