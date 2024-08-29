Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Выскажусь по аресту Дурова

Выскажусь по аресту Дурова

ВЛАДИСЛАВ  ШУРЫГИН Во всей этой истории меня волнует ровным счётом только одно - то, что сегодня в "телеге" собрана не только переписка большей части наших чиновников всех уровней, куда они были вынуждены откочевать после того, как стало окончательно понятно, что Вацап это насквозь "дырявый" мессенджер, контролируемый американскими спецслужбами, но главное потому, что на "телеге" сегодня сидит, примерно, 80% всего боевого управления уровня батальон - полк(бригада) - дивизия СВО.

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