В пассажирских поездах Монголии открыли доступ к интернету от Starlink

В пассажирских поездах Монголии в экспериментальном порядке открыли доступ к высокоскоростному интернету Starlink, передает ТАСС со ссылкой на российско-монгольское акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога».
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