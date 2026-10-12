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В Самаре планируют переименовать аллею в улицу Крыльев Советов

В Самаре планируют переименовать аллею в улицу Крыльев Советов

В Самаре планируют назвать 1-ю аллею у стадиона «Солидарность Самара Арена» улицей Крыльев Советов. Мэрия подготовила соответствующий проект постановления.

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