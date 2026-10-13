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ФедералПресс

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Сама природа помогает России расширяться: остров Кунашир почти на 400 метров продвинулся в сторону Японии

Сама природа помогает России расширяться: остров Кунашир почти на 400 метров продвинулся в сторону Японии

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Российский остров Кунашир за последние 50 лет, согласно опубликованным данным, приблизился к японскому острову Хоккайдо почти на 400 метров.

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