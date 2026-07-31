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Регионы России

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ЭСК РФС признала правильным удаление Рожкова в матче РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

ЭСК РФС признала правильным удаление Рожкова в матче РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение ФК «Рубин» и признала правильным решение судьи Артёма Чистякова об удалении игрока «Рубина» Ильи Рожкова в матче первого тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:3).

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