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«Учить командующих»: военкор объяснил, как следует применять ВДВ в современной войне

«Учить командующих»: военкор объяснил, как следует применять ВДВ в современной войне

В России сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск. При этом на протяжении последних лет военные аналитики обращают внимание на тот факт, что в условиях современного военного конфликта ВДВ уже не могут использоваться по своему прямому предназначению и воюют в качестве хорошо подготовленной штурмовой пехоты.

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