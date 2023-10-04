В Красноярском крае обнаружили распространение нового коронавируса

В Красноярском крае впервые обнаружили новый вариант коронавируса EG.5 под названием «эрис». Об этом 4 октября в телеграм-канале краевого Роспотребнадзора сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
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