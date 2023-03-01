Политическая экспертиза

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Ассоциация автомототуризма получила благодарность от депутата Госдумы Натальи Костенко

Ассоциация автомототуризма получила благодарность от депутата Госдумы Натальи Костенко

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко вручила благодарственные письма президенту Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергею Лобареву и руководителю проекта «Развитие объектов придорожного сервиса» Денису Манько за «активное участие и оказанное содействие в работе Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры».

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