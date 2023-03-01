Ассоциация автомототуризма получила благодарность от депутата Госдумы Натальи Костенко

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко вручила благодарственные письма президенту Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергею Лобареву и руководителю проекта «Развитие объектов придорожного сервиса» Денису Манько за «активное участие и оказанное содействие в работе Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры».