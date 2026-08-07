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Kingstone Companies: Рекордные финансовые результаты и рост чистой прибыли за II квартал 2026 года

Kingstone Companies: Рекордные финансовые результаты и рост чистой прибыли за II квартал 2026 года

Американская региональная имущественная и страховая компания Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ: KINS) раскрыла консолидированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года, зафиксировав самый прибыльный квартал за всю историю существования организации.

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