Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина Часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах в 2024 году, собранных в Москве, сегодня была доставлена в избирательный штаб представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Московского регионального отделения «Единой России».