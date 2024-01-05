Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина Часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах в 2024 году, собранных в Москве, сегодня была доставлена в избирательный штаб представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Московского регионального отделения «Единой России».
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