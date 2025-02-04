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К чему привели попытки скрестить человека и обезьяну: жуткие детали

К чему привели попытки скрестить человека и обезьяну: жуткие детали

Использованы материалы: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency/kati/imageBROKER.com Пожалуй, самый смелый и неоднозначный проект по скрещиванию видов задумал советский биолог Илья Иванов – он решил создать человекообезьяну.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Возможна ли изменение цвета глаз человека? Ведь хрусталик глаз меняют на искусственный.
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16 час.
Лиза
Хрусталик прозрачный, а цвет глаз зависит от радужки и вряд ли он изменится, (я так думаю)
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15 час.
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