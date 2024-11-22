В Краснодарском крае задержан налетчик на ювелирный магазин

В полицию с сообщением об ограблении обратился представитель ювелирного магазина. Заявитель пояснил, что в торговую точку вошел неизвестный мужчина, разбил витрину куском тротуарной плитки, похитил ювелирные украшения общей стоимостью около 365 тысяч рублей и попытался скрыться.