Три «Н», которые не прощают женщины

Аурелия Запсенко

Хорошо,если есть КУДА уйти и НА ЧТО. А если препятствие непреодолимое(материальная зависимость), то проглотишь не одно Н,а полсотни, и будешь мыкать горе под насмешки и критику тех,кому не пришлось с таким препятствием столкнуться.