У меня уже глаз дергается от количества жалоб на женщин, которые, якобы, ушли «просто так», «все ж было хорошо», «на ровном месте».
Три «Н», которые не прощают женщины
Комментарии
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Аурелия Запсенко
Хорошо,если есть КУДА уйти и НА ЧТО. А если препятствие непреодолимое(материальная зависимость), то проглотишь не одно Н,а полсотни, и будешь мыкать горе под насмешки и критику тех,кому не пришлось с таким препятствием столкнуться.
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7 час.
Владимир Соколов
ваше позиция повод обратится к доктору))
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2 час.
Владимир Соколов
за желание жить за чужой счет приходится платить))
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2 час.
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