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Стало известно о готовности Киева прекратить огонь «на отдельных участках»

Стало известно о готовности Киева прекратить огонь «на отдельных участках»

Украина готова принять локальное прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения. Как сообщила газета Bild, президент Украины Владимир Зеленский заявит о намерении Киева во время поездки в Соединенные Штаты.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Война на Украине закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции.
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10 час.
Сергей
Только белый флаг, торчащий в очке ЛИЧНО зеДРОТА!!!!
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10 час.
Александр Бабин
Очередные грабли после минских и стамбульских посиделках Припекать что ли стало
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10 час.

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