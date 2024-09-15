Стало известно о готовности Киева прекратить огонь «на отдельных участках»

Украина готова принять локальное прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения. Как сообщила газета Bild, президент Украины Владимир Зеленский заявит о намерении Киева во время поездки в Соединенные Штаты.
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