Спикер Новгородской областной думы на ЧВТ-2024 рассказал, каких специалистов не хватает в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий заявил, что в регионе не хватает специалистов радиоэлектронной промышленности.