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Спикер Новгородской областной думы на ЧВТ-2024 рассказал, каких специалистов не хватает в регионе

Спикер Новгородской областной думы на ЧВТ-2024 рассказал, каких специалистов не хватает в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий заявил, что в регионе не хватает специалистов радиоэлектронной промышленности.

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