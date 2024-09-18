Спикер Новгородской областной думы на ЧВТ-2024 рассказал, каких специалистов не хватает в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий заявил, что в регионе не хватает специалистов радиоэлектронной промышленности.
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