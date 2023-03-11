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Александр Поварницын: «Спасибо Пете Пащенко за борьбу. Надеюсь, он не в обиде на меня»

Александр Поварницын рассказал о тактике в борьбе за бронзу на этапе Кубка Содружества. Сегодня в Тюмени биатлонист стал третьим в гонке преследования.

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