Кардиолог Саламатина: Крещенские купания повышают риск тромбоза

В ночь на 19 января многие россияне собираются окунуться в прорубь или специально освященный водоем. Как эта традиция связана с православной верой, почему официальная церковь и врачи в один голос осуждают такие омовения и как минимизировать вред, если вы все же собираетесь участвовать в Крещенских купаниях, — в материале "Газеты.