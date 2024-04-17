СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    и откуда такое инфо-не таджики а афганы??????- что совсем мозги высохли ????? 🖕☝️😎.....Президент Таджики...
  • Одиссей
    Ну, мы все уже познакомились в Крокусе с "трудолюбивым, приветливым и старательным" брадобреем из Иванова... А тут -...Куда смотрит мэри...
  • Виктор Березин
    Евреи это шакалы.шерхан США , а они рядом у лап крутятся. А насчёт холокоста. Так это выдумка евреев. Не было его. Ви..."Евреи — нация ль...

"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы

"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы

Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН: «Эта атака пересекла все возможные красные линии, и Израиль оставляет за собой право ответить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
нБ
наил Булатов
а что мойши все уже вывелись, мелкое имя -а вот левы-да...круто!😱
Ответить
55 мин.
Людмила Лиханова
жЫДЯРЫ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ ВЕЗДЕ, НО ПРИШЛО ВРЕМЯ СНОВА ОТПРАВИТЬ ХРИСТОПРОДАВЦЕВ, ПЛЕМЯ КАИНА В ПУСТЫНЮ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ.
Ответить
55 мин.
ВБ
Виктор Березин
Евреи это шакалы.шерхан США , а они рядом у лап крутятся. А насчёт холокоста. Так это выдумка евреев. Не было его. Виктор Игоревич.
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх