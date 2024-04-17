Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН: «Эта атака пересекла все возможные красные линии, и Израиль оставляет за собой право ответить.
"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы
Комментарии
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нБ
наил Булатов
а что мойши все уже вывелись, мелкое имя -а вот левы-да...круто!😱
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55 мин.
Людмила Лиханова
жЫДЯРЫ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ ВЕЗДЕ, НО ПРИШЛО ВРЕМЯ СНОВА ОТПРАВИТЬ ХРИСТОПРОДАВЦЕВ, ПЛЕМЯ КАИНА В ПУСТЫНЮ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ.
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55 мин.
ВБ
Виктор Березин
Евреи это шакалы.шерхан США , а они рядом у лап крутятся. А насчёт холокоста. Так это выдумка евреев. Не было его. Виктор Игоревич.
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27 мин.
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