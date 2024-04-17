"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы

нБ наил Булатов а что мойши все уже вывелись, мелкое имя -а вот левы-да...круто!😱

Людмила Лиханова жЫДЯРЫ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ ВЕЗДЕ, НО ПРИШЛО ВРЕМЯ СНОВА ОТПРАВИТЬ ХРИСТОПРОДАВЦЕВ, ПЛЕМЯ КАИНА В ПУСТЫНЮ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ.