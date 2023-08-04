Хакеры Bitfinex признали себя виновными

Хизер Рхианнон Морган (также известная как "Рэззлхан", 33 года) признала свою вину в заговоре по отмыванию денег в связи с взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году, в результате чего у пользователей было похищено более 119 756 биткоинов (BTC).