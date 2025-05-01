Огненная ночь на Украине! ПВО захлебнулась под натиском “Искандеров”: полигон с инструкторами сровняли с землей

Прошедшей ночью Вооружённые силы России провели одну из крупнейших операций за последнее время, нанеся масштабные удары по украинским военным объектам с применением как баллистических ракет, так и ударных беспилотников.
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