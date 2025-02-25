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Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    вообще то 5 Д - дай дураку дорогу и дуй дальше.Две и три «д» + е...

Услуги эвакуации авто в Минске: когда и зачем обращаться к профессионалам

Услуги эвакуации авто в Минске: когда и зачем обращаться к профессионалам

Столица Беларуси – Минск – динамично развивающийся город с интенсивным движением транспорта.Каждый день по дорогам мегаполиса курсируют тысячи автомобилей, что неизбежно приводит к ситуациям, когда транспортное средство может потребовать экстренной помощи.

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