Услуги эвакуации авто в Минске: когда и зачем обращаться к профессионалам

Столица Беларуси – Минск – динамично развивающийся город с интенсивным движением транспорта.Каждый день по дорогам мегаполиса курсируют тысячи автомобилей, что неизбежно приводит к ситуациям, когда транспортное средство может потребовать экстренной помощи.