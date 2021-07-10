Кросби о 2-м подряд титуле «Тампы»: «Доказала, что умеет контролировать игру и обладать глубиной состава»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о второй подряд победе «Тампы» в Кубке Стэнли. «В условиях пандемии их двойное чемпионство немного отличается от нашего, но очевидно, что когда выигрываешь в первый раз, то все хотят тебя победить.